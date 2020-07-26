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Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a veda etti! Unutulmayacak 3 yıl bırakıyorum..

İhlas Haber Ajansı

Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, 'Veda zamanı' diye başlayan ifadelerinde ayrılık mesajını verdi. Yandaş, Sivas ekibinde unutulmayacak anlar yaşadığını belirterek helallik istedi.

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Adı Fenerbahçe’yle anılan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor’a veda etti. Sosyal medya hesabından Sivasspor ile ilgili video paylaşan Yandaş, videoya veda notu yazdı.

Mert Hakan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Veda zamanı alt liglerden gelen bir oyuncu olarak imza attığım Sivasspor’la bugün son maçımı oynadım. Geride bin bir emek, mücadele ve her anını takıma katkı verme isteğiyle geçirdiğim 3 yıl bırakıyorum. Güzel dostluklar, unutulmayacak anılar, her zaman ders alacağım tecrübeler ve iyi insanlar kazandım. Üzüldüğüm de oldu, gözümün dolduğu da.

Zorluklarla da karşılaştım, sıkıntılarla da ama her anın ayrı bir değeri ve mutluluklarla dolu hatırı var kalbimde. Her zaman Sivasspor’u gönülden destekleyeceğim ve biliyorum ki çıktığım bu yeni yolculukta Sivaslıların desteğini her zaman fazlasıyla hissedeceğim.

"Bana bu hayatı veren Sivasspor'a sonsuz teşekkürler"

Süper Lig hedefine ulaşmamı sağlayan, bana bu hayatı veren Sivasspor’a sonsuz teşekkürler. Elbet hatalarımız olmuştur ama şehrin değerini ve armanın büyüklüğünü her zaman bilerek yaşadım, haklarınızı helal edin, sağlıcakla kalın."

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