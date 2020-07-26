Kayseri'de suda giden yüksek hızlı araç yaptı köylüler 'füze' ihbarında bulundu

"Vatandaşlar ne olduğunu bilmediği için jandarmaya ihbarda bulunmuş"

Prototipi yaptıktan sonra bir baraj gölünde testleri gerçekleştirmek için gereken izinleri aldıktan sonra yola çıktıklarını anlatan Ali Yiğit, “Bu prototipi teste götürürken izin almıştık ama izin aldığımız yere değil de başka bir yere götürmüştük. Köylerden geçerken vatandaşlar ne olduğunu bilmediği için jandarmaya ihbarda bulunmuş. İhbarda bulunurken tabii aracın ne olduğunu bilmeyenler ‘Bir füze geçti, füze gördük’ diye ihbar etmişler. Jandarma ekipleri de telaşlanmışlar ve terör eylemi yapılıyor zannederek baskın yaptılar. Ama aldığımız izin belgeleri de yanımızda olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu olayı da hiç unutamıyorum” diye konuştu.