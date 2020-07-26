İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şampiyon Medipol Başakşehir'e ziyaret
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu Medipol Başakşehir'i ziyaret etti. Vali Yerlikaya, akşam yapılacak kupanın takdimi ve kutlamalar ile ilgili statta incelemelerde bulunarak sosyal mesafeye harfiyen uyulduğunu aktardı.Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sabahın erken saatlerinde 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyon olan Medipol Başakşehir Kulübü'nü ziyaret ederek statta incelemelerde bulundu.
Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş şampiyonluklarından dolayı Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kadrosunu tebrik etti. İçeride incelemelerini tamamlayan Vali Ali Yerlikaya dışarıda basın mensuplarına açıklama yaptı.
"Şampiyonluğun tesadüf olmadığını gösterdiler"
Yerlikaya, "Bugün Başakşehir Spor Kulübümüzü Göksel başkanımız ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettik. Kulübümüzü tebrik ediyoruz. Son altı yıl içerisinde takdire şayan bir ivme, performans gösterdiler. Bu yılın şampiyonu 5 yıllık geriye baktığımızda 2 kere dördüncü, 2 kere ikinci ve bir kerede 3. oldu. Şampiyonluğun tesadüf olmadığını gösterdiler. Teknik direktör ve onların yardımcıları hocalarımı tebrik ediyorum. Emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Kış, yaz demeden takımlarının yanında olan Başakşehir taraftarını da tebrik ediyorum. Şampiyonlukları hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.
"Önlemleri maksimum seviyede aldık"
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Ziyaretinizden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Bizde pandeminin en büyük acısını yaşamış biri olarak önlemleri maksimum seviyede aldık. Stadın altıda biri stada giriş yapacak. Onlarda sosyal mesafeye uyumlu buna dikkat ederek sevinç gösterileriyle kutlamak istiyoruz. Bu oyuna heyecan katan tüm rakiplerimizi de teşekkür ediyorum" dedi.