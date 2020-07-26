Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan sınırındaki mevzileri görüntülendi!

"Bu toprağı canlarıyla, kanlarıyla korudular"

Mevzide görevli Kara Kuvvetleri Albayı Abdullah Gurbani sınırdaki son gelişmeleri ve Azerbaycan Ordusunun sınırdaki mücadelesini gazetecilere anlattı. Albay Gurbani, “Bu ilk saldırı değil. Onlar bundan 30 yıl önce bu topraklara saldırmak istedi ve bu bölgeleri kontrol altına almaya çalışmıştı. Hatta bizim Tovuz bölgesine yakın olan Kazak bölgesinde, 90’ıncı yılın nevruz bayramı arifesinde köyümüz düşman tarafından yakılmış, kent düşman işgaline maruz kalmıştı. Lakin buna bakmayarak, bu bölgenin gönüllüleri bir nefer olarak ayağa kalkmış ve bu toprağı canlarıyla, kanlarıyla korudular” diye konuştu.