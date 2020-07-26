İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şampiyon Başakşehir'e ziyaret

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyon olan Medipol Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sabah erken saatlerde, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir Kulübü'nü ziyaret ederek statta incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş şampiyonluklarından dolayı Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulunu tebrik etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu içinde incelemelerini tamamlayan Vali Ali Yerlikaya, dışarıda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Takdire şayan bir ivme

Yerlikaya, "Bugün Başakşehir Kulübümüzü, Göksel başkanımız ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettik. Kulübümüzü tebrik ediyoruz. Son altı yıl içerisinde takdire şayan bir ivme, performans gösterdiler. Bu yılın şampiyonu; 5 yıllık geriye baktığımızda 2 kere dördüncü, 2 kere ikinci ve bir kere de 3'üncü oldu. Şampiyonluğun tesadüf olmadığını gösterdiler. Teknik direktör ve onların yardımcıları hocalarımı tebrik ediyorum. Emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Kış, yaz demeden takımlarının yanında olan Başakşehir taraftarını da tebrik ediyorum. Şampiyonlukları hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Sosyal mesafeye harfiyen uyulmuş

Bu akşam stattaki kupa töreni ve kutlamalar öncesi yapılan hazırlıklar için değerlendirmelerde bulunan Vali Yerlikaya, "Bu akşam 19.30'da büyük hazırlıklar var. Hem kupanın takdimi hem de başarının kutlanmasıyla ilgili. Biliyorsunuz salgınla mücadele mart başından beraber devam ediyor. 17 bin 300 kişilik bu güzel stadımızda 3 bin 500 kişi davetli olacak. Üç koltuğun her birine sticker'lar yapıştırılmış. Sosyal mesafeye harfiyen uyulmuş. Sağlık İl Müdürü Vekilimiz burada. Spor İl Müdürümüz burada. Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız ile beraber bütün stadın her yerini Göksel başkanımız gezdirdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Güzel bir hazırlık olmuş. Başakşehir Kulübü bu işi ciddiye almaları ve bu işi bilimsel ve istişareyle götürmeleri, aynı şekilde kutlama ve kupa heyecanını da sağlık önlemleri tedbirini de yapacaklarına biz kani olduk. Sahanın ortasına bir slogan yazmışlar 'Türkiye'nin yeni şampiyonu' diye. Ben de diğer futbol kulübünün müsaadeleriyle latife yapıyorum. 2019-2020 Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonunu tebrik ediyorum" diye konuştu.

Stadın 6'da 1'i stada giriş yapacak

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Ziyaretinizden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Biz de pandeminin en büyük acısını yaşamış biri olarak önlemleri maksimum seviyede aldık. Stadın 6'da 1'i stada giriş yapacak. Onlar da sosyal mesafeye uyumlu, buna dikkat ederek sevinç gösterileriyle kutlamak istiyoruz. Bu oyuna heyecan katan tüm rakiplerimizi de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.