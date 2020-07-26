Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı’nın barı kapatıldı!
MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı’nın ‘Cüce’ adlı barı kapandı. Mekanın duvarlarına boya ile ‘katil’ yazıldığı görüldü.Abone ol
27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı’nın ‘Cüce’ adlı barı kapandı.Mekanın isim levhası siyah naylon ile kaplanarak kapatılırken duvarlarına boya ile ‘katil’ yazıldı.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Muğla'da iktisat öğrencisi Pınar Gültekin (27) 16 Temmuz'da kaybolmuş, gözaltına alınan bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32), Pınar Gültekin'i bağ evinde boğarak öldürdüğünü, cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.
Ormanlık alanda Pınar Gültekin'in varil içinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşılmasının ardından Avcı cinayetten tutuklanmıştı.
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