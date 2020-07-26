Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma kararı aldı
MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i canice öldüren Cemal Metin Avcı'nın 1 çocuk annesi eşi Eda Avcı’nın pazartesi günü boşanma davası açacağı ortaya çıktı.
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşmaya devam ederken olayla ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor.
Pınar'ı canice öldüren Cemal Metin Avcı’nın eşi Eda Avcı’nın pazartesi günü boşanma davası açacağı bildirildi.
Eda Avcı’nın Menteşe ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde balıkçılık yapan babası Haluk Karagün yaptığı açıklamada, “Bu olay kızımı ve bizi yıktı. Eda şu an sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Avukatı aracılığıyla pazartesi günü Muğla Adliyesi’ne boşanma davası açacak. Söyleyecek söz bulamıyorum” dedi.
Eda Avcı’nın avukatı Doğukan Uzakgiden ise yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır. Şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum şahıs ile tüm ilişkisinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir."