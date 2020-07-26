Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma kararı aldı

Eda Avcı’nın avukatı Doğukan Uzakgiden ise yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır. Şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum şahıs ile tüm ilişkisinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir."