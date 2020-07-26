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İzmir'de korkunç olay! Ailesi yokken evde arkadaşlarıyla uyuşturucu partisi yaptı ve öldü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, evinde 3 arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen genç yaşamını yitirdi.

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İzmir'deki korkunç olay Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde yaşayan Umur Alp Yörük (23), ailesi evde yokken 3 arkadaşını davet etti. Evde uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen gençlerden Yörük'ün rahatsızlanması üzerine arkadaşları Yörük'ün telefonundan durumu 112 Acil Servis ekiplerine ve polise bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Yörük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.  Olayla ilgili 3 genç gözaltına alındı. Yörük'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'Duşa kabinin camlarını kırdı balkondan atlamak istedi'

Gencin arkadaşlarının ilk ifadelerinde, uyuşturucu madde kullandıktan sonra Yörük'ün duşa kabinin camını kırdığını ve balkondan atlamak isterken engel olduklarını, sonrasında da koridorda fenalaştığını söyledikleri öğrenildi.

Önce korkup kaçtılar sonra gelip haber verdiler

Yörük'ün arkadaşlarının olayın ardından korkup evden uzaklaştıkları, bir süre sonra dönerek durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdikleri ileri sürüldü.

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