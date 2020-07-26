YKS tercihleri 2020 ne zaman yapılacak tercih baraj puanı kaç oldu?

Üniversite sınavı olan YKS sonuçları 28 Temmuz salı günü açılanacak. Milyonlarca öğrenci YKS tercihlerini 6 Ağustos- 14 Ağustos arasında yapacak. SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 üzeri puan alan, YT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar tercih yapabilecekler.

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YKS sonuçları açıklanıyor ÖSYM sonuç ekranının açılması için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların ardından YKS tercihleri başlayacak. YKS tercih işlemleri 6 Ağustos'ta başyacak ve 14 Ağustos'ta sona erecek. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi.



2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız.

2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU’den yapacaklardır.

Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim

— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 21, 2020