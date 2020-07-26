Kadıköy'de freni patlayan otobüs Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne daldı
KADIKÖY'de seyir halindeki İETT otobüsü şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu, önce karşı şeritteki kaldırıma ve ardından da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi. Feci kazada 4 kişi yaralandı.Abone ol
Kadıköy'den gelen haber yürekleri ağza getirdi. Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde Kadıköy istikametine ilerleyen İETT otobüsü saat 13.55'te karşı şeride geçti. Kaldırıma çıkan otobüs daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi.
Otobüs şoförü Orhan A.'nın (52) kalp krizi geçirmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenilen kazada 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla şoför ve diğer 4 yaralı hastanelere kaldırıldı.