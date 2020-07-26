BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Kadıköy'de freni patlayan otobüs Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne daldı

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

KADIKÖY'de seyir halindeki İETT otobüsü şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu, önce karşı şeritteki kaldırıma ve ardından da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi. Feci kazada 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Kadıköy'den gelen haber yürekleri ağza getirdi.  Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde Kadıköy istikametine ilerleyen İETT otobüsü saat 13.55'te karşı şeride geçti. Kaldırıma çıkan otobüs daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi.

Otobüs şoförü Orhan A.'nın (52) kalp krizi geçirmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenilen kazada 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla şoför ve diğer 4 yaralı hastanelere kaldırıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MİT'in İstanbul Bölge Başkanlığı binası açıldı! Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar
Okan Buruk'tan sert tepki! 'Böyle bir saçmalık yok'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a ihtar! Selanik'te Türk bayrağı yakıldı
CHP'de bir ilk! Başörtülü bir isim Parti Meclisi adayı! Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik listesi belli oldu
BBP lideri Mustafa Destici: İstanbul Sözleşmesi’ni yırtıp atmamız lazım
Bilal Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Yunanistan, Çin, Japonya nerden alfabesini değiştirmemiş!
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da orkestralı alkollü eğlence cinayetle sonlandı
AÖL sonuçları ne zaman açıklanır belli oldu mu?
Kartal'da yürüyen merdiven saçını yuttu
Türkiye'den peş peşe NAVTEX hamlesi!
YKS tercihleri 2020 ne zaman yapılacak tercih baraj puanı kaç oldu?
Dini ölçülere göre kurbanlık seçimi nasıl olur hangi hayvanlar kurbanlık olmaz?
Yorumlar