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Kartal'da yürüyen merdiven saçını yuttu

Demirören Haber Ajansı
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KARTAL'da metro istasyonunda oyun oynadığı belirtilen 7 yaşındaki kızın saçları yürüyen merdivene sıkıştı. Hareket halindeki merdivenle birlikte yere yığılan küçük kız yolcuların merdiveni durdurmasıyla adeta ölümden döndü. Ekiplerin müdahale ettiği olayda Berfin Demir hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

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Olay saat 13.30 sıralarında  Yakacık Adnan Kahveci Metro İstasyonu’nda meydana geldi. 7 yaşındaki Berfin Demir'in saçları, kardeşi ile birlikte metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde oyun oynadığı sırada, merdivenlere sıkıştı. Çocuğun acılar içinde aşağı yönde yere yığıldığını gören yolculardan biri hemen yürüyen merdiveni durdurdu ve durumu metro güvenlik ekiplerine bildirdi.

Ekipler, saçları sıkışan çocuğu çıkartamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Haberi alan baba Orhan Demir ise hemen olay yerine geldi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda küçük Berfin sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi

Sağlık ekipleri Berfin Demir’i sedyeyle metro istasyonundan çıkarttı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun bir yakını "Metroya geldik baktık çocuklar kötü durumda. Saçları sıkışmış, bel kısmı sıkışmış. Biz de yardım ettik ona. İtfaiyeyi, polisi çağırdık. Allah razı olsun kurtardılar onlar da. Çocuk biraz zahmet çekti. Ailesi yanında değildi. Sonradan geldi babası yanına. Çocuklar gezmeye çıkmış. Düştü mü kalktı mı bilmiyoruz ama. O şekilde düşmüş." diye konuştu.

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