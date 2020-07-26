Konya'da çok ilginç tarlalar! Uzaylılar değil Konyalılar yaptı bakın sebebi ne

Ana kuleden bütün detay takip ediliyor

Tarlanın merkezini esas alan, yarıçap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine göre ekimin yapıldığı tarlalar, kurulan merkezi bir kuleden de takip edilebiliyor. Sistem dahilinde tarlaların sulanıp sulanmadığı ve herhangi bir arızanın olup olmadığı da bu kuleden kontrol edilebiliyor.