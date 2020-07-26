Konya'da çok ilginç tarlalar! Uzaylılar değil Konyalılar yaptı bakın sebebi ne
KONYA'da yukarıdan bakıldığında kafaları karıştıran tarlanın açıklaması Center Pivot Robotik Sulama Sistemi. Peki, bu sistemin çalışma mantığı nedir? Haberimizde.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Altınova Tarım İşletmesi'ne ait 311 bin dekarlık arazide, sertifikalı tohum üretimi amacıyla buğday, arpa, yonca, fiğ, korunga, mısır ile hayvancılığın ihtiyacı olan kaba yem üretimleri yapılıyor. Tarımsal faaliyetin yanı sıra sığır ve koyun yetiştiriciliği yapılan işletmedeki her biri 365 dekarlık 84 dairesel tarla, gökyüzünden bakıldığında devasa şekilleriyle dikkat çekiyor.
Dairesel alanın içerisinde dönen sistemle sulama yapılıyor
Center Pivot Robotik Sulama Sistemi ile, ekili dairesel tarlalar tamamıyla çelik borulardan betonarme bir platform üzerinden dairesel dönüş yapıp hareket eden, el değmeden otomatik sistemle sulanıyor.
Hem tasarruf hem de azalan işçi maliyeti
Bu gelişmiş teknolojik yöntemle hem su tasarrufu sağlanıyor hem de işçi maliyetini azaltıyor.
Ana kuleden bütün detay takip ediliyor
Tarlanın merkezini esas alan, yarıçap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine göre ekimin yapıldığı tarlalar, kurulan merkezi bir kuleden de takip edilebiliyor. Sistem dahilinde tarlaların sulanıp sulanmadığı ve herhangi bir arızanın olup olmadığı da bu kuleden kontrol edilebiliyor.