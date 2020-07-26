MİT'in İstanbul Bölge Başkanlığı binası açıldı! Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Erdoğan canlı yayında Ayasofya ve MİT'le ilgili çarpıcı mesajlar verdi...

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en önemli ünitelerinde biri olan İstanbul Bölge Başkanlığı, giderek büyüyen personel kapasitesi ve artan faaliyet alanlarını karşılayacak yeni bir hizmet binasına kavuştu. Yeni binanın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ardından açılış kurdelası kesildi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları..

- Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha dönüştüğü dönemde istihbaratın önemi çok daha artmıştır.

- Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir.

İstanbul'un Türk toprağı olmasını hala sindiremediler

- (Ayasofya'nın ibadete açılması) Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz.

- Ayasofya'yı ibadete açma sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri süren Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar olduğuna şahitlik ettik.

- Attığımız her adım, yaptığımız her faaliyet dünyanın tamamının ilgisini çekiyor.

MİT dünya ölçeğinde çalışmalar imza atıyor

- (MİT) Teşkilatımız kriptoloji, siber, uydu, sinyal istihbaratı alanlarında dünya ölçeğinde çalışmalara imza atıyor.

- Teşkilatımızın diğer güvenlik kurumlarımızla yakın iş birliği sayesinde İstanbul'da terör örgütlerinin eylem yapma kapasiteleri ciddi şekilde sınırlanmıştır.

- Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul'daki çalışmalar ön plana çıkıyor.

MİT 100'e yakın FETÖ'cüyü getirdi

- Teşkilatımız (MİT) bugüne kadar 100'ü aşkın FETÖ'cünün ülkemize iadesini sağlamıştır.

- Kaçırılan vatandaşlarının kurtarılması için bizden yardım talebinde bulunan ülke sayısı giderek artıyor.

- Terör örgütleri mensupları artık biliyor ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir.

İstihbarat bizim kilit silahımızdır

- Çatışma bölgelerinde elde ettiğimiz kazanımlar, diplomatik alanda ülkemizin masaya daha güçlü oturmasını, milli menfaatlerimizi daha etkili savunabilmemizi sağlıyor.

- Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz tarihi mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir.

- Teşkilatımızın hukuki mevzuatını da güçlendirerek istihbari ve operasyonel çalışmaları için gerekli altyapıyı oluşturduk.

- İstihbarat sahasında ihtiyacımız olan teknolojileri milli kaynaklarımızla üretmemiz de çok önemlidir.

Libya'da Hafter'in ilerleyişini MİT durdurdu

- İstihbaratı olmayan bir devlet, millet yok olmaya mahkumdur.

- Libya'da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in sağladığı istihbari ve operasyonel destek oyun değiştirici role sahiptir.