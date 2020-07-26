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Okan Buruk'tan sert tepki! 'Böyle bir saçmalık yok'

Şampiyon olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon uygulanacak olan yeni yabancı sınırı ile ilgili çok sert ifadeler kullandı.

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Şampiyon Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezondan itibaren uygulayacağı yeni yabancı sınırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Böyle bir saçmalık yok'' 

Yeni sınırlamanın yanlış olduğunu vurgulayan Buruk, "Yabancı sınırına itiraz etmeyen var mı acaba? Dışarıda, sokakta, evde, yemekte, itiraz etmeyen var mı bu karara? Bu karar için ben doğru diyeni hiç duymadım. Neden bu kararın alındığını anlamıyoruz. Kulüp bazında düşünmemek lazım. Türk oyunculara verilen 5-6 milyonları hatırlıyoruz. Dünyada böyle bir saçmalık yok. Şu yaşında şu oyuncuyu daha iyi olmadığı halde, koyacaksınız, oynayacak şeklinde bir kural yok. Hamit Altıntop beni aradı, fikirlerimi söyledim, not aldı." ifadelerini kullandı.

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