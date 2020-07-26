İngiltere'de cips çalmak isteyen şahıs 3 yıl hapis cezası aldı

İNGİLTERE'de yaşanan olayda, Matthew Hawkins içeri girdiği kebapçıda elinde bıçakla cips çalmak istedi. 'Bedava cips istiyorum çünkü bıçağım var' diyen şahıs, işyeri sahibi tarafından içeri kilitlendi. Polis tarafından yakalanıp mahkemeye çıkan 19 yaşındaki Hawkins, 3 yıl hapis cezası aldı.

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Olay, İngiltere’nin Swansea kentinde bir kebapçıda meydana geldi. Restorana giren Matthew Hawkins elinde tuttuğu bıçakla restoran sahibini tehdit etti.

Değeri yaklaşık 1.60 sterlin (yaklaşık 15 TL) olan cipslerden istediğini ve parasını ödemeyeceğini ifade eden Hawkins, “Bedava cips istiyorum” diye bağırdı. Restoran sahibinin, ‘neden bedava?’ sorusuna ise “Çünkü öyle istiyorum. Bıçağım var” ifadelerini kullandı.

Restoran sahibi içeri kitledi, polisi aradı

Restoran sahibi daha sonra Matthew Hawkins’i dükkanın içerisine kilitleyerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis, Hawkins’i restoranın içerisinde ön kapının camına vurarak, “Cipsimi verin” diye bağırırken buldu. Polis tarafından gözaltına alınan Hawkins, mahkemeye çıkarıldı.

"Yaptıklarının sonucu anlamakta.."

Hawkins’in avukatı, “Öğrenme zorlukları çeken birisi. Yaptıklarının sonuçlarını anlamakta güçlük çekiyor” dedi. Hakim ise Hawkins’e İngiltere’de çocuk hapishanesi olarak bilinen Genç Suçlu Kurumu’nda 3 yıl hapis cezası verdi.