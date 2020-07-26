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Kocaeli'de kaldırımda beklerken kurşun yağmuruna tutuldu

Demirören Haber Ajansı
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KOCAELİ'de kaldırımda bekleyen İlkay Kalay, otomobilden açılan ateşle kurşunların hedefi yapıldı. 30 yaşındaki adam başına isabet eden mermiyle öldü.

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Olay, saat 01.00 sıralarında, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde meydana geldi. Ağabeyi ile birlikte kaldırımda bekleyen İlkay Kalay’ın yanına yaklaşan otomobilden tabanca ile ateş açıldı.

Silahtan çıkan mermilerin başına isabet ettiği İlkay Kalay, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlkay Kalay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kaçan otomobildeki kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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