Saadet Partili Ebubekir Savaşan gözaltına alındı şehit ailesine hakaret etmişti

15 Temmuz Şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz ve Gazi Adviye Gül İsmaoğlu'na hakaret eden Saadet Partili Ebubekir Savaşan gözaltına alındı.

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Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan; Ayasofya Camisi'nin açılışına katılıp fotoğraf çektiren Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Kılıçaslan ve yine 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu’na hakaret ettiği paylaşımı sonrası gözaltına alındı.



​Kaplan, Savaşan’a dava açacaklarını duyurmuştu.

Kılıçaslan ise, "15 Temmuz Şehidi İbrahim Yılmaz’ın eşi olarak, Twitter hesabı açmış bulunmaktayım. Bu vesile ile, şahsıma ve Hilal Kaplan hanımefendiye yapılan sözlü saldırıyı büyük bir teesür ile karşılıyor sizlerin yorumuna ve yargının kararına bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Kaplan, Savaşan'ın özrünü kabul etmedi

​Savaşan tepkiler sonrası özür dilemiş ancak Kaplan bu özrü kabul etmediklerini yine sosyal medya hesabından açıklamıştı.