Gelecek Partili 'Sağlam İrade' isimli sosyal medya fenomeni Taha Ün gözaltına alındı!

Gelecek Partisi'nin siyasal iletişim çalışmalarını yürüten ve sosyal medyada 'Sağlam İrade' mahlasıyla fenomen olan Taha Ün, Ankara'da gözaltına alındı...

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakın isimlerden Taha Ün, partinin genel merkez açılışı için bulunduğu Ankara’da gözaltına alındığını açıkladı.

'Sağlam İrade' ismiyle sosyal medyada bir dönem en etkili fenomenlerden birisi olan Taha Ün. sosyal medya hesabından “Genel merkez açılışımız için geldiğim Ankara’da kaldığım otelde şu an gözaltına alınıyorum bilginize” mesajını paylaştı.

Genelmerkez açılışımız için geldiğim Ankara’da kaldığım otelde şu an gözaltına alınıyorum bilginize. @SemaSilkin — Sağlam İrade (@tahaun) July 26, 2020

İfade vermeye gitmediği için...

Son dönemde "Pelikan Örgütü' paylaşımlarıyla dikkat çeken ve bu sebeple ifade veren Taha Ün'ün gözaltına alınış nedeni de ortaya çıktı. Taha Ün'ün hakkında açılan bir hakaret davasında ifade vermeye gitmediği için zorla getirme kararı çıkarılmış.

Taha Ün Kimdir? Eşi Sema Silkin Ün ne iş yapıyor?

Taha Ün, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin ile evli ve Gelecek Partisi'nin siyasal iletişim faaliyetlerini yönetiyor. Sema Silkin, Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürü olduğu dönemde Beylerbeyi Sarayı’nda, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın kıydığı nikahla Taha Ün ile hayatını birleştirmişti.