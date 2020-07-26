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Donald Trump'un 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette Joe Biden öne geçti

Demirören Haber Ajansı

ABD’de seçimlere 100 gün kala seçim anketleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016 seçimlerinde kazandığı Arizona, Florida ve Michigan’da rakibi Joe Biden’ın gerisinde olduğunu duyurdu.

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CNN tarafından SSRS şirketine yaptırılan anketlerde; Florida eyaletinde Joe Biden yüzde 51, Donald Trump yüzde 46; Arizona eyaletinde Biden yüzde 49, Trump yüzde 45 ve Michigan’da Biden yüzde 52, Trump ise yüzde 40 oy oranına sahip olduğu ifade edildi.

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