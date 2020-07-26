Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
HAKKARİ'nin Çukurca bölgesinde düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; Hakkari'nin Çukurca bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında ayrıca 2 piyade tüfeği, 1 el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi de ele geçirildi.
Hakkâri/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, 2 adet Piyade Tüfeği, 1 adet el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesiyle birlikte etkisiz hale getirildi.https://t.co/NOHyVrOUTA#MSB #TSK pic.twitter.com/9ZPiqh4JBb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020