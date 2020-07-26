Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ'nin Çukurca bölgesinde düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; Hakkari'nin Çukurca bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında ayrıca 2 piyade tüfeği, 1 el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi de ele geçirildi.