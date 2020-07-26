Süper lig yolunda finalistler Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük oldu

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CHP'de bir ilk! Başörtülü bir isim Parti Meclisi adayı! Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik listesi belli oldu