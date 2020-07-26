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Süper lig yolunda finalistler Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük oldu

Anadolu Ajansı

Süper Lig'e yükselecek 3. ve son ekibin belli olacağı TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak.

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TFF 1. Lig'i ilk 2 sırada bitiren Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off mücadelesinde rakiplerini saf dışı bırakan Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.

Ligi 3. sırada bitiren Adana Demirspor, ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Bursaspor'u Adana'da 4-1'lik skorla geçti. 

Fatih Karagümrük ise ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yoluna devam etti.

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.

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