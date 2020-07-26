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Ankara Emniyeti'nden 935 FETÖ operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2014'ten bugüne kadar FETÖ'ye yönelik 935 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 27 bin 309 kişi gözaltına alınırken bunlardan 10 bin 21'inin tutuklandığı belirtildi.

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ANKARA Emniyet Müdürlüğü, 2014'ten bugüne kadar Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 935 operasyon düzenlediğini açıkladı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2014-2020 döneminde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi verildi. Gözaltına alınan 27 bin 309 kişiden 10 bin 21'inin tutuklandığı operasyonlarda 2 bin 820 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

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