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İngiltere'den İspanya'ya tatile gidenleri şoke edecek karar

Anadolu Ajansı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İspanya'nın 14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden çıkarılmasına ilişkin kararı savunarak, "Önlemler alınmadığı takdirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ikinci dalgayı ve yeni bir karantina dönemini yaşayabiliriz" dedi.

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İngiliz Sky News'e konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İspanya'nın doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan yeni vakalardan ülkesinin etkilenmemesi için hızlıca karar aldıklarını anlattı.

Raab, İspanya'dan döneceklere yönelik alınan 14 günlük karantina kararı ile ülkedeki muhtemel ikinci dalga riskini azaltmayı hedeflediklerini aktardı.

'Kararın aniden alındığına' yönelik eleştirilere de cevap veren Raab, "İspanya'da son 2 günde Kovid-19 vakalarındaki ciddi artışı değerlendirdik. Alınan karar tatilcileri üzmüş olabilir ancak bunun için tatilcilerden özür dilemeyeceğiz. Hızlı ve kararlı olmamız gerekirdi. İngiltere'de salgının yayılmasını durdurmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Önlem alınmadığı takdirde İngiltere'de yeni bir karantina dönemi yaşayabiliriz" şeklinde konuştu.

İspanya'dan döneceklere 14 gün karantina kararı

İngiltere, ülkenin doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan Kovid-19 salgınında artan yeni vakalar nedeniyle İspanya'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartı getirmişti. Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, İspanya'nın 'seyahat koridorları' adıyla yayımlanan 14 gün karantinadan muaf ülkeler listesinden çıkarıldığını bildirmişti.

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