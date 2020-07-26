BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  DÜNYA
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Ege'de tansiyonu yükseltecek iddia yalanlandı

ABD'ye ait 12 savaş gemisinin Yunanistan ile ortak tatbikat için Girit adasına gittiği iddiaları yalanlandı. Savaş gemilerinin Cebelitarık Boğazı’na intikal ettiği doğrulanırken ABD'nin Ege Denizi’nde herhangi bir tatbikatın planlı olmadığı ifade edildi.

Abone ol

YUNANİSTAN’ın ABD ile Ege Denizi’nde ortak tatbikat yapacağı iddialarının doğru olmadığı öğrenildi.

Bazı haber sitelerinde, ABD donanmasının en önemli güç unsurlarından biri olan Eisenhower uçak gemisinin Ege Denizi’nde Yunanistan ile ortak tatbikat yapmak üzere rotasını Girit adasına çevirdiğini ilişkin haberler yer aldı. Söz konusu haberlerde, 12 ABD Savaş gemisi eşliğinde bu sabah saatlerinde Süveyş Kanalı’nı geçen Eisenhower uçak gemisinin, Ege Denizi’nde Yunanistan Hava Kuvvetleri ile yaklaşık on gün sürecek ortak tatbikat yapacağı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Uçak gemisinin, beraberinde 3 ABD savaş gemisi refakatinde Cebelitarık Boğazı’na intikal ettiği belirtilirken, Ege Denizi’nde Yunanistan unsurları ile herhangi bir tatbikatın planlı olmadığı ifade edildi. Buna karşılık Eisenhower uçak gemisinin önümüzdeki günlerde Akdeniz Kalkanı Harekatı’na iştirak eden Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edeceği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Madagaskar koronavirüse karşı geliştirdiği bitkisel karışımdan vazgeçti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (26 Temmuz Pazar)
Kasımpaşa Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
İstanbul Kartal'da 7 yaşındaki kızın saçları yürüyen merdivene sıkıştı
İngiltere'den İspanya'ya tatile gidenleri şoke edecek karar
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Emniyeti'nden 935 FETÖ operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasat Bayramı'nı kutladı
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray ve transfer itirafı
Donald Trump'un 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette Joe Biden öne geçti
Dini ölçülere göre kurbanlık seçimi nasıl olur hangi hayvanlar kurbanlık olmaz?
Yorumlar 1 yorum