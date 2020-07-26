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Madagaskar koronavirüse karşı geliştirdiği bitkisel karışımdan vazgeçti

Anadolu Ajansı

Madagaskar, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bitkisel karışım Covid Organics'ten vazgeçerek tedavi merkezleri açmaya başladı.

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Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkede temmuz ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) vakalarının hızla artmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Antananarivo'nun Mahamasina semtinde 250 kişi kapasiteli bir Kovid-19 tedavi merkezi açılacağını belirtti.

Ayrıca; sağlık merkezlerinde tedavi görecek hasta bilgileri, yatak sayısı, solunum cihazları gibi verilerin yer alacağı CovData adlı dijital bir platformun da uygulamaya geçirileceğini kaydeden Rajoelina, "Bu zor zamanlarda, halkımı salgına karşı mücadelede birlik ve dayanışma içinde olmaya çağırıyorum. Madagaskar, Kovid-19'a karşı mücadeleyi kazanacak" ifadesini kullandı.

Sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan 'Covid Organics'i geliştirmiş; Rajoelina, bu karışımı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Madagaskar, talep üzerine ilacı Afrika dahil 20'ye yakın ülkeye göndermişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Rajoelina da DSÖ'ye ilaca Avrupa değil Afrika kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu.

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