Kasımpaşa Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir, 34. ve son hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan turuncu-lacivertliler, sahadan da 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Başakşehir, bu sezon 5. yenilgisini Kasımpaşa karşısında aldı. İstanbul ekibi, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 69 puan ile sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon 12. galibiyetini alan Kasımpaşa ise puanını 43'e yükseltti ve sezonu 10. sırada bitirdi.

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2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, 34. ve son haftada konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçın 9. dakikasında Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Koita, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

27. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Thiam'ın altıpasın sağından yaptığı ortada, arka direkte uygun durumdaki Koita kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa, 62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle skoru 3-0 yaptı.

Şampiyon, 78. dakikada Demba Ba, 80. dakikada da Edin Visca ile bulduğu gollerle skoru 3-2'ye getirdi ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa, karşılaşmayı 3-2 kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla şampiyon Medipol Başakşehir sezonu 69 puanla bitirirken; Kasımpaşa da topladığı 43 puanla sezonu 10. sırada tamamladı.

Kasımpaşa: 3 - 2 :Başakşehir

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 90 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Quaresma), Hajradinovic (Dk. 78 Jorge Fernandes), Thiam (Dk. 79 Anıl Koç), Koita (Dk. 89 Gohou)

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mehmet Topal (Dk. 46 Demba Ba) Ponck, Aziz Eraltay (Dk. 46 Clichy), Gökhan İnler, Berkay Özcan (Dk. 73 Crivelli), Visca, Aleksic (Dk. 73 Epureanu), Elia (Dk. 46 Mahmut Tekdemir), Gulbrandsen

Goller: Dk. 9 ve 27 Koita, Dk. 61 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 77 Demba Ba, Dk. 80 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Topal, Dk. 45 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 85 Jorge Fernandes (Kasımpaşa)