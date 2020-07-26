Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı
Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak ilk şampiyonluğunu elde eden turuncu-lacivertli ekip için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kutlama organizasyonu düzenlendi. Başakşehir'in şampiyonluk kupasını takımın üç kaptanı Mahmut Tekdemir, Epureanu ve Visca birlikte havaya kaldırdı.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Başakşehir, şampiyonluğu kutladı.
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasına kavuştu.
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Tribünlerde yer alan taraftarlar da takımlarının başarısını kutladı.
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Futbolcular tek tek sahneye çağrıldı
Kutlamada ilk olarak kulüp çalışanları isimleri anons edilerek sahneye çağrılırken, sonrasında oyuncular tek tek davet edildi.
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