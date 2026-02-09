Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakere görüşmelerine ilişkin "Hemen neticeye ulaşılması zor bir konu. Sevindiğimiz konu, bir araya gelişte olumlu bir hava çıkması. Yeni bir savaşı bölgenin kaldırabilecek hali yok" dedi.

Abone ol

İran ve ABD arasında yükselen tansiyon, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Umman'da başlayan nükleer müzakereler Washington ile Tahran arasında gerilimi bir nebze düşürürken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama geldi.

BAKAN FİDAN: BÖLGENİN YENİ SAVAŞI KALDIRACAK HALİ YOK

Hakan Fidan CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, ani bir savaş ihtimalinin olmadığını söyledi. Fidan şu ifadeleri kullandı: "İran meselesi gündemimizi meşgul ediyor, bölgemizin yeni bir savaşı kaldıracak hali yok. Cumhurbaşkanımız da bu konuda hassasiyet içerisindeler. İki gün önce Umman'da İranlılar ile ABD'li yetkililer bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, oradaki müzakerelerle ilgili bilgi verdi, ABD'li yetkililerle de görüşüldü.

"ABD-İRAN GERİLİMİNDE ANİ SAVAŞ İHTİMALİ YOK"

Neticeye ulaşılması zor bir konu, sevindirici husus ise tarafların müzakere konusunda orta bir irade koymuş olmaları. Uzun bir aradan sonra ilk temastan sonra olumlu bir hava ortaya çıkması bizim için önemli. Yaratıcı bir çözüm bulmamız gerekiyor, tarafların çözmeye yönelik bir irade varsa bunu görüyoruz. Şu anda en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor. ABD-İran geriliminin müzakere ile çözülme ihtimali var.

"İRANLILARA 'DÖRT MADDEYİ AL VEYA TERK ET' DEMEK ÇÖZÜM DEĞİL"

Bir ihtimal var, kapı aralandı, 30 Ocak'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerden sonra her iki tarafta da müzakere kararı alınması ve nükleer dosyadan başlanması önemli bir karardı. İranlılara dört maddeyi al veya terk et demek çözüm değildir, ABD'lilere anlattık. İranlılarla nükleer konusunda bir iradeyi gördükten sonra ABD tarafına da söyledik, buradan gidilmesi daha iyi olur diye. Nükleer konu en önemli konu. İranlıların tartışmak istedikleri konu adeti ile ABD'lilerin konu adedi bir değil. İran 2 konu konuşmak istiyor. Biri uranyum zenginleştirilmesi ile ilgili mevcut uygulamanın keyfiyeti nedir. Diğeri ise zenginleştirilmiş olan yüzde 60 oranındaki uranyum ne olacak. İran sadece bunu konuşmak istiyor. Nükleerde bir çözüm çıkarsa diğer sorunlar rahatlıkla çözülür. Öncelik nükleerde çözüm bulmak."