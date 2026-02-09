Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon

Trabzonspor'un Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı transfer etme planı, transferin son saatlerinde Fenerbahçe tarafından engellendi. Fenerbahçe'nin 'Biz transfer yapamadık, Oğuz'u veremeyiz' ifadeleri sonucunda anlaşma iptal oldu. Bu durum Trabzonspor'un transfer planlarını altüst etti.

Abone ol

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Trabzonspor'un, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kadrosuna katması bekleniyordu. Ancak taraflar arasında daha önce sağlanan anlaşmaya rağmen transfer gerçekleşmedi.

OĞUZ AYDIN'DAN SÜRPRİZ MESAJ

Sabah'ın haberine göre, sezon boyunca Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Oğuz Aydın, transfer döneminin son saatlerinde Trabzonspor'a haber göndererek, "Teklifiniz geçerliyse gelmek istiyorum" mesajını iletti. Bunun üzerine bordo-mavililer futbolcuyla yeniden temasa geçti ve tüm şartlarda anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'DEN ŞOKE EDEN TELEFON

Transfer için gerekli prosedürler tamamlanmak üzereyken Fenerbahçe cephesinden Trabzonspor'a bir telefon geldi. Sarı-lacivertlilerin, "Biz transfer yapamadık, Oğuz'u veremeyiz" ifadelerini kullandığı ve bu kararın Trabzonspor yönetiminde şaşkınlık yarattığı ileri sürüldü.

TRABZONSPOR'DA PLANLAR BOZULDU

Kanat hattındaki sorunu Oğuz Aydın transferiyle çözmeyi planlayan Trabzonspor, bu gelişmeyle birlikte zor durumda kaldı. Transferin gerçekleşmemesi nedeniyle bordo-mavili yöneticilerin Fenerbahçe'ye tepki gösterdiği iddia edildi.

FATİH TEKKE'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada yaşanan sürece üstü kapalı şekilde değinerek, "Aldık diye düşünüyorduk. Geceye kadar elimizden geleni yaptık ama olmadı" ifadelerini kullandı.