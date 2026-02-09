Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında rahat kazandı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Talisca ile 27 ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı. Gençlerbirliği'nin tek golünü 55. dakikada Sekou Koita kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 49'a çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Gençlerbirliği de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Fenerbahçe 3 - 1 Gençlerbirliği
90'Son düdük geldi ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.
90'Karşılaşmanın sonuna 3 dakika daha eklendi.
84'İsmail'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.
77'Asensio'nun ceza yayının sağından yaptığıu vuruşta top direkten döndü.
58'Gençlerbirliği ön alanda baskı yaparak Fenerbahçe'nin çıkmasına engel olmaya çalışıyor.
55'GOL! Gençlerbirliği, Koita'nın golüyle skoru 3-1 yaptı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolde Ederson topu uzakaştırmak istedi. Arka direkte topu önünde bulan Koita'nın gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu.
48'Gençlerbirliği ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf olsa da Fenerbahçe savunmasını geçmekte zorlanıyorlar.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynancak.
40'Gençlerbirliği ön alanda baskı yaparak Fenerbahçe'nin çıkmasına engel olmaya çalışıyor.
33'GOL! Kerem Aktürkoğlu skoru 3-0 yaptı. Talisca'nın pasında sol kanatta topla buluşan Mert içeri ortaladı. Ceza sahasında Kerem'in vuruşunda top ağlara gitti.
27'GOL! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. Asensio'nun orta sahadan topukla attığı şık pasta savunma arkasına sarkan Kerem ceza sahasında topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in vuruşunda top ağlara gitti.
21'Şık çalımlarla ceza sahasına giren Asensio, pasını arkadaşına aktaramadı ve top savunmada kaldı.
16'GOL! Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Penaltı atışında topun başına geçen Talisca, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.
15'Pozisyonu VAR'da kontrol eden hakem penaltı kararı verdi.
14'Fenerbahçeli oyuncular Talisca'nın pozisyonunda elle oynama nedeniyle penaltı itirazında bulundu. VAR'la görüşen hakem pozisyonu izlemeye gitti.
13'Asensio'nun araya pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa ikinci kez vuruşunu yapan Talisca yine savunmayı geçemedi.
11'Zuzek sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda doğrudan ceza sahasına ortaladı. Ederson ileri çıkarak kale önünde topu aldı.
5'Mücadelenin ilk dakikalarında tempo çok düşük.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Fenerbahçe - Gençlerbirliği ilk 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Asensio, Nene, Kerem, Talisca
Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Oğulcan, Metehan, Tongya, Göktan, Koita