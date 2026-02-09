DeFacto'dan Sevgililer Günü'ne özel konsept! Profilleri tanıttı...

DeFacto, Sevgililer Günü'ne yönelik hazırladığı özel konseptini beğeniye sundu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Benim Aşkım Çok Tarz" adıyla sunulan konseptte, dört ayrı "çift profili" belirlendi.

Söz konusu profiller, "romantik", "eğlenceli", "sportif" ve "rahatına düşkün" olarak tanımlandı.

Romantik çiftler için zarif detayların öne çıktığı, eğlenceli çiftler için rahat ve hareketli parçaların tercih edildiği konseptin sportif profilinde ise konfor ve hareket özgürlüğüne odaklanıldı. Rahatına düşkün çiftler için ise geniş kesimler ve yumuşak dokular ön planda tutuldu.

DeFacto'nun Sevgililer Günü kapsamında sunduğu konsept, giyim ürünlerinin yanı sıra parfüm koleksiyonunu da kapsıyor. Her çift profiline özel farklı koku notalarından oluşan koleksiyonda, tüm parfümlerde ortak bir nota olarak çikolata kokusuna yer verildi.