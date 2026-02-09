BIST 13.835
Bahar Taş'a ne oldu? Teknedeki şüpheli ölüm sonrası arkadaşları gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
MUĞLA'nın Milas ilçesinde 35 yaşındaki Bahar kiraladıkları teknede yaşamını yitirdi. Teknede bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Bahar Taş'ın ilk bulgulara göre ölümü şüpheli bulundu. Genç kızın kalp krizinden ölmüş olma ihtimali de var.

MUĞLA Milas'da Arkadaşlarıyla önceki gün ilçeye gezmek için gelen 35 yaşındaki Bahar Taş, kiraladıkları bir tekneyle Meşelik Mahallesi açıklarında konakladı. Bahar Taş'ın sabah uyanmadığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık Çağrı Merkezine bildirdi.

Otopsiye gönderildi
İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, yaptığı incelemede genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bahar Taş'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside; Taş'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı ifade edildi.

Kalp krizi ihtimali var

Bahar Taş'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

2 kişi gözaltında

Olayla ilgili Taş'ın teknede yanında bulunan iki arkadaşının ifadeleri alınmak üzere Milas İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

