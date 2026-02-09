BIST 13.838
DOLAR 43,59
EURO 51,91
ALTIN 7.099,32
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Herkes merak ediyordu! Dev maç için resmi karar açıklandı

Herkes merak ediyordu! Dev maç için resmi karar açıklandı

14 Şubat'ta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Gerekli güvenlik önlemlerinin de görüşüldüğü toplantıda, stat çevresinde taraftarların sorun yaşamaması adına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bordo-mavili kulüp yetkililerince gerekli trafik düzenlemeleri için yapılan çalışmalar da paylaşıldı.

Vali Şahin, trafik yoğunluğunun minimize edileceğini, taraftarların futbola odaklanacağı bir futbol akşamı yaşayacağına inandığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
TIME'ın kapağı tartışılırken Hamaney'den cevap geldi
TIME'ın kapağı tartışılırken Hamaney'den cevap geldi
Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e sert eleştiri!
Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e sert eleştiri!
Fenerbahçe - Gençlerbirliği / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Gençlerbirliği / Canlı anlatım
Bebek Otel sahibi Yıldırım hakkında yeni gelişme
Bebek Otel sahibi Yıldırım hakkında yeni gelişme
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert eleştiri
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert eleştiri
CHP'de İstifalar peş peşe geldi! Akşener iddiası gündem oldu
CHP'de İstifalar peş peşe geldi! Akşener iddiası gündem oldu
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
Gazeteci Sedef Kabaş hakkında hapis istemi
Gazeteci Sedef Kabaş hakkında hapis istemi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir kişiyi keskin nişancı ateşiyle öldürdü
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir kişiyi keskin nişancı ateşiyle öldürdü
Kırklareli'nde korkunç kaza! Hızarın üzerine düşen işçi ağır yaralandı
Kırklareli'nde korkunç kaza! Hızarın üzerine düşen işçi ağır yaralandı
Hamaney İran halkına seslendi: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın
Hamaney İran halkına seslendi: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın
CHP'li Bankoğlu'ndan istismar davasındaki tahliyelere sert tepki
CHP'li Bankoğlu'ndan istismar davasındaki tahliyelere sert tepki