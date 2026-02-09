BIST 13.835
DOLAR 43,60
EURO 51,99
ALTIN 7.063,75
HABER /  GÜNCEL

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında hapis istemi

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında hapis istemi

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Abone ol

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kabaş'ın 9 Eylül 2025'te, X platformundaki hesabından yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla alenen suç işlemeye tahrikte bulunduğu ileri sürüldü.

İddianamede, Kabaş'ın "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kabaş hakkındaki "Cumhurbaşkanına hareket" suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı öğrenildi.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" 26 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabaş, savcılıktaki ifadesinde, paylaşımlarının hakaret, suça teşvik ya da suç unsuru barındırmadığını, yaptığı tüm paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmemişti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kabaş'ın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir kişiyi keskin nişancı ateşiyle öldürdü
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir kişiyi keskin nişancı ateşiyle öldürdü
Kırklareli'nde korkunç kaza! Hızarın üzerine düşen işçi ağır yaralandı
Kırklareli'nde korkunç kaza! Hızarın üzerine düşen işçi ağır yaralandı
Hamaney İran halkına seslendi: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın
Hamaney İran halkına seslendi: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın
CHP'li Bankoğlu'ndan istismar davasındaki tahliyelere sert tepki
CHP'li Bankoğlu'ndan istismar davasındaki tahliyelere sert tepki
Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası açılışında konuştu
Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası açılışında konuştu
DeFacto'dan Sevgililer Günü'ne özel konsept! Profilleri tanıttı...
DeFacto'dan Sevgililer Günü'ne özel konsept! Profilleri tanıttı...
Bahar Taş'a ne oldu? Teknedeki şüpheli ölüm sonrası arkadaşları gözaltına alındı
Bahar Taş'a ne oldu? Teknedeki şüpheli ölüm sonrası arkadaşları gözaltına alındı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
Zambiya'da son 24 saatte 20 yeni kolera vakası kaydedildi
Zambiya'da son 24 saatte 20 yeni kolera vakası kaydedildi
Sedef Kabaş hakkında istenen ceza belli oldu
Sedef Kabaş hakkında istenen ceza belli oldu
Bilal Erdoğan gençlere soruyorum şaşırıyorlar diyerek anlattı: Dünyada üç ülkeden bir tanesi Türkiye
Bilal Erdoğan gençlere soruyorum şaşırıyorlar diyerek anlattı: Dünyada üç ülkeden bir tanesi Türkiye
İtalya'da para nakil aracına film gibi soygun girişimi patlayıcı kullanıldı silahlı çatışma çıktı
İtalya'da para nakil aracına film gibi soygun girişimi patlayıcı kullanıldı silahlı çatışma çıktı