Gazeteci Sedef Kabaş hakkında hapis istemi

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kabaş'ın 9 Eylül 2025'te, X platformundaki hesabından yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla alenen suç işlemeye tahrikte bulunduğu ileri sürüldü.

İddianamede, Kabaş'ın "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kabaş hakkındaki "Cumhurbaşkanına hareket" suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı öğrenildi.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" 26 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabaş, savcılıktaki ifadesinde, paylaşımlarının hakaret, suça teşvik ya da suç unsuru barındırmadığını, yaptığı tüm paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmemişti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kabaş'ın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.