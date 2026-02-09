TIME'ın kapağı tartışılırken Hamaney'den cevap geldi

Düşmanlarının eski İran'a özlem duyduğunu belirten İran dini lideri Ali Hamaney, 'Ulusal güç füze değil halkın iradesidir' diyerek direniş çağrısı yaptı. Konuşma, TIME dergisinin tartışmalı kapağının gölgesinde gerçekleşti.

İran dini lideri Ali Hamaney, devrimin 47'nci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ülkesine yönelik dış tehditlere karşı halkın iradesini ön plana çıkardı. ABD merkezli TIME dergisinin kendisini hedef alan ve Saddam Hüseyin ile Muammer Kaddafi örneklerini hatırlatan kapağının ardından konuşan Hamaney, askeri güçten ziyade toplumsal direnişin önemine vurgu yaptı.

"YABANCI GÜÇLERİN HAYALİNE" VURGU

Hamaney, 1979 devriminde İran halkının zafer kazanarak ülkesini yabancı müdahalelerden kurtardığını söyledi.

Yabancı güçlerin, devrim öncesi durumu yeniden sağlamak istediğine işaret eden Hamaney, düşmanın bu konudaki umudunu kırmak gerektiğini dile getirdi.

"DÜŞMANI UMUTSUZLUĞA SÜRÜKLEYİN"

Hamaney'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Ulusal güç, füze ve uçaklardan ziyade halkların iradesi ve direnişine bağlıdır. Sizler çok şükür direnişinizi ve iradenizi gösterdiniz. Farklı olaylarda da bunu yeniden gösterin. Düşmanı umutsuzluğa sürükleyin. Düşman umutsuz olmazsa bir millet sürekli baskı ve rahatsızlığa maruz kalır. Düşmanın umudunu kırmak gerekir."

HAMANEY'E SUİKAST TEHDİDİ

Hamaney'in bu açıklamaları, ABD merkezli TIME dergisinin geçtiğimiz günlerde yayımladığı ve "suikast tehdidi" olarak yorumlanan kapağının ardından geldi. Dergi, "After the Ayatollah" (Ayetullah'tan Sonra) başlığıyla İran'da rejim değişikliği ihtimaline atıfta bulunmuştu.

Kapakta yüzü izleyiciye dönük olmayan ve kimliği silikleştirilmiş bir figür olarak tasvir edilen Hamaney'in sırtına, İran'daki muhaliflerin görsellerinin yerleştirilmesi dikkat çekti. Söz konusu illüstrasyon, derginin daha önceki tartışmalı kapaklarını akıllara getirdi.

TIME dergisi, 2003 yılında ABD'nin Irak işgali öncesinde Saddam Hüseyin'i kapağına taşıyarak "Saddam'dan Sonra Hayat" başlığını kullanmış, 2011'de ise Libya lideri Muammer Kaddafi'yi yarı silinmiş bir portreyle "Kaddafi'den Sonra Dünya" ifadesiyle okurlarına sunmuştu. Her iki liderin de bu kapakların ardından kısa süre içinde iktidardan düşmesi ve infaz edilmesi, Hamaney kapağının zamanlamasını tartışmalı hale getirdi.