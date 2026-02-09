CHP'li Bankoğlu'ndan istismar davasındaki tahliyelere sert tepki

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM lokantasında stajyer çocuklara yönelik sistematik cinsel istismar davasında verilen tahliye kararlarının yargıya olan güveni sarstığını belirterek, Meclis bünyesinde derhal Araştırma Komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında MESEM kapsamında çalışan stajyer çocuklara yönelik sistematik cinsel taciz ve istismar davasında verilen tahliye kararlarına sert tepki gösterdi. Sanıkların “kaçma şüphesi yok” gerekçesiyle serbest bırakılmasını eleştiren Bankoğlu, “Bu karar adaletin tecellisi değil, faillerin ödüllendirilmesidir” dedi.

Tahliye kararlarının istismarcıları cesaretlendirdiğini savunan Bankoğlu, yargı sürecinin toplumun adalet duygusunu zedelediğini ifade etti. Bir önceki duruşmada sanıkların “pişmanım” ve “boşluğuma geldi” gibi ifadelerle suçlarını kabul ettiğini hatırlatan Bankoğlu, hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen ve bir kısmı suçu itiraf eden sanıkların serbest bırakılmasını “akıl tutulması” olarak nitelendirdi.

Meclis’te taciz davasında tutuklu sanık kalmadı

“YARGILAMA, ÇOCUKLAR İÇİN YENİDEN TRAVMAYA DÖNÜŞTÜ”

Yargılama sürecinin çocukları korumak yerine onları yeniden mağdur ettiğini belirten Bankoğlu, duruşmalarda mağdur çocukların yaşadıklarını defalarca anlatmak zorunda bırakıldığını ve bunun ikincil travmaya yol açtığını söyledi. Bazı savunmalarda “çocuğun rızası” tartışmasının açılmasını sert sözlerle eleştiren Bankoğlu, “Çocuğun rızası olmaz, çocuğun istismarı olur. Bu yaklaşım çocukların değil, faillerin korunmasıdır” dedi.

İstismarın yıllardır sürdüğüne ve mağdur sayısının açıklanandan fazla olabileceğine dair iddialar bulunduğunu vurgulayan Bankoğlu, olayın yalnızca birkaç sanıkla sınırlandırılamayacağını söyledi. Ailelerin duruşma salonunda bazı görevlilerin çocuklara “bu işin peşini bırakın” şeklinde telkinlerde bulunduğunu aktardığını belirten Bankoğlu, TBMM çatısı altında bu yapının nasıl oluştuğunun ve kimlerin göz yumduğunun açığa çıkarılması gerektiğini ifade etti.

İktidarın daha önce verdikleri Meclis araştırma önergelerini reddettiğini hatırlatan Bankoğlu, bu tutumun sürecin aydınlatılmasını engellediğini savundu.

Bankoğlu, mevcut sanıkların ötesine geçen, ihmali bulunan tüm kamu görevlilerini kapsayan kapsamlı bir soruşturmanın zorunlu olduğunu belirterek TBMM bünyesinde acilen bir Araştırma Komisyonu kurulması çağrısında bulundu. “Kendi çatısı altındaki çocukları koruyamayan bir Meclis, halkın iradesini temsil edemez” diyen Bankoğlu, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.