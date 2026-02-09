BIST 13.835
HABER /  GÜNCEL

CHP'de İstifalar peş peşe geldi! Akşener iddiası gündem oldu

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ikna ettiği iddia edildi. Akşener cephesinden açıklama geldi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.Özarslan'la birlikte 7 meclis üyesi de CHP'yi bırakma kararı aldı. CHP'ye yakın bazı gazeteciler, Mesut Özarslan'ı istifa etmesi ve AK Parti'ye katılması konusunda Meral Akşener'in ikna ettiğini ileri sürdü.

ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP Genel Başkanı Özür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

İDDİALAR SONRASI SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İddialara Akşener cephesinden cevap geldi. Akşener cephesi, Mesut Özarslan iddialarını net bir dille yalanladı. Gazeteci İsmail Saymaz, Özarslan’ın istifasını Meral Akşener kanadına sordu.

Meral Akşener'e yakın kaynaklar iddiayı şu ifadelerle reddetti:

“Mesut Bey bizi bırakıp İYİ Parti'den CHP'ye gitmişti. Niye kendisine önayak olalım? Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok. Mesut Bey'le uzun bir zamandır görüşmüyoruz.”

