Türkiye'de en çok satılan otomobil! Fiyatı belli oldu
Renault, dünya genelinde 17 milyon, Türkiye'de ise 600 binden fazla satış başarısına ulaşan Clio modelinin altıncı neslini Türkiye pazarında satışa sundu.
Geçen yıl 51 bin 717 adetlik satışla Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden Clio, yenilenen tasarımı ve artan donanım seviyesiyle bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.
Kampanya kapsamında 200 bin liraya kadar 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı da bulunuyor.
İzmir'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan MAİS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Clio'nun yalnızca bir otomobil değil, Türkiye'de nesiller boyunca milyonlarca kullanıcının "yol arkadaşı" olduğunu belirtti.
TASARIM VE TEKNOLOJİK YENİLİKLER