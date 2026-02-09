BIST 13.838
DOLAR 43,59
EURO 51,91
ALTIN 7.099,32
HABER /  GÜNCEL

Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e sert eleştiri!

Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e sert eleştiri!

Real Madrid'in eski futbolcusu ve yorumcu Rafael Alkorta, Arda Güler'e Fenerbahçe dönemini referans göstererek sert eleştirilerde bulundu.

Abone ol

Arda Güler, Real Madrid'in Valencia'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonrası İspanyol eski futbolcu Rafael Alkorta tarafından adeta topa tutuldu.

Alkorta, milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Alkorta, Fenerbahçe forması giydiği dönemde tüm takımın Arda Güler için oynadığını, milli futbolcunun da böylece sahada özgürce hareket ettiğini iddia etti.

Real Madrid'de durumun daha farklı olduğunu vurgulayan Alkorta'nın bazı taraftarların sosyal medyada tepki gösterdiği açıklaması şöyle:

"Türkiye'deki gibi, tüm takımın onun için oynadığı ve sahada istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir ortamda oynamayı tercih ederdi. Burada farklı bir görevi var; son pası vermenin yanı sıra orta sahaya daha fazla katkıda bulunması gerekiyor ve bu, doğası gereği -bunu yapmak istemediğini söylemiyorum- ama bence bu doğal yeteneğe sahip bir oyuncu değil. Bir Modric değil. Güler'in maçlarını izliyorsunuz ve elbette iyi bir oyuncu, ama bana göre eksik kalıyor. Bugün üç şey yaptı ve topsuz oyunda her zamanki gibi kayboldu."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe - Gençlerbirliği / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Gençlerbirliği / Canlı anlatım
Bebek Otel sahibi Yıldırım hakkında yeni gelişme
Bebek Otel sahibi Yıldırım hakkında yeni gelişme
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert eleştiri
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert eleştiri
CHP'de İstifalar peş peşe geldi! Akşener iddiası gündem oldu
CHP'de İstifalar peş peşe geldi! Akşener iddiası gündem oldu
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
Gazeteci Sedef Kabaş hakkında hapis istemi
Gazeteci Sedef Kabaş hakkında hapis istemi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir kişiyi keskin nişancı ateşiyle öldürdü
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir kişiyi keskin nişancı ateşiyle öldürdü
Kırklareli'nde korkunç kaza! Hızarın üzerine düşen işçi ağır yaralandı
Kırklareli'nde korkunç kaza! Hızarın üzerine düşen işçi ağır yaralandı
Hamaney İran halkına seslendi: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın
Hamaney İran halkına seslendi: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın
CHP'li Bankoğlu'ndan istismar davasındaki tahliyelere sert tepki
CHP'li Bankoğlu'ndan istismar davasındaki tahliyelere sert tepki
Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası açılışında konuştu
Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası açılışında konuştu
DeFacto'dan Sevgililer Günü'ne özel konsept! Profilleri tanıttı...
DeFacto'dan Sevgililer Günü'ne özel konsept! Profilleri tanıttı...