BIST 13.838
DOLAR 43,59
EURO 51,98
ALTIN 7.095,60
HABER /  GÜNCEL

Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu: 7 tutuklama

Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu: 7 tutuklama

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B'nin de olduğu 7 kişi tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abone ol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyede rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 26 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B, belediye çalışanı mühendis M.G, memur C.G. işçiler C.Ş. ve G.P. ile yapı denetim firması sahibi C.S. ve firma işçisi S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 26'sı gözaltına alınmıştı.

Biri yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek: Reform programı dayanıklılığı artırmamıza yardımcı oldu
Bakan Şimşek: Reform programı dayanıklılığı artırmamıza yardımcı oldu
THY ocakta 7,6 milyon yolcu taşıdı
THY ocakta 7,6 milyon yolcu taşıdı
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Netanyahu'dan Trump'a flaş baskı: Tarihi öne çekti!
Netanyahu'dan Trump'a flaş baskı: Tarihi öne çekti!
Hakan Fidan ile Abbas Erakçi arasında kritik görüşme
Hakan Fidan ile Abbas Erakçi arasında kritik görüşme
N'Golo Kante, Fenerbahçe taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi
N'Golo Kante, Fenerbahçe taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi
Herkes merak ediyordu! Dev maç için resmi karar açıklandı
Herkes merak ediyordu! Dev maç için resmi karar açıklandı
TIME'ın kapağı tartışılırken Hamaney'den cevap geldi
TIME'ın kapağı tartışılırken Hamaney'den cevap geldi
Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e sert eleştiri!
Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e sert eleştiri!
Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında rahat kazandı
Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında rahat kazandı
Bebek Otel sahibi Yıldırım hakkında yeni gelişme
Bebek Otel sahibi Yıldırım hakkında yeni gelişme
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert eleştiri
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert eleştiri