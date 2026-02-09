BIST 13.838
THY ocakta 7,6 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 10 artırarak 7,6 milyon yolcu taşıdı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şirketin ocak ayı yolcu ve kargo trafik verileri paylaşıldı.

Arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini 2025 yılının yüzde 10 üzerine çıkaran THY, bu ayda toplam 7,6 milyon yolcu taşıyarak, yüzde 84 doluluk oranına ulaştı.

Açıklanan rakamlara göre, THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83,7, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,5 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak 2025 döneminde 2,8 milyon iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 10,8 artarak 3,1 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam arz edilen koltuk kilometre bazında Ocak 2025 döneminde 21,5 milyar iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 10 artarak 23,7 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi Ocak 2026 döneminde, 2025 yılına göre yüzde 18,8 artarak 178,3 bin ton olarak kaydedildi.

THY'nin ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 522 oldu.

