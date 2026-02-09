BIST 13.838
DOLAR 43,59
EURO 51,91
ALTIN 7.099,32
N'Golo Kante, Fenerbahçe taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Gençlerbirliği maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlarda N'Golo Kante heyecanı yaşandı.

SAHAYA İNDİ

Ara transfer döneminde Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Ittihad'dan transfer edilen Fransız yıldız N'Golo Kante, ilk maçına kırmızı-siyahlılara karşı çıktı.

Kante, 5 Şubat Perşembe gününden itibaren çalışmalara başlarken, teknik heyet tarafından ilk lig maçında kadroya yazıldı.

Deneyimli futbolcu, Gençlerbirliği maçına 11'de başladı.

MAÇ ÖNCESİ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

N'Golo Kante, Gençlerbirliği maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.

Taraftarların sevgi gösterinde bulunduğu orta saha oyuncusu tribünleri selamladı.

