N'Golo Kante, Fenerbahçe taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Gençlerbirliği maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlarda N'Golo Kante heyecanı yaşandı.
SAHAYA İNDİ
Ara transfer döneminde Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Ittihad'dan transfer edilen Fransız yıldız N'Golo Kante, ilk maçına kırmızı-siyahlılara karşı çıktı.
Kante, 5 Şubat Perşembe gününden itibaren çalışmalara başlarken, teknik heyet tarafından ilk lig maçında kadroya yazıldı.
Deneyimli futbolcu, Gençlerbirliği maçına 11'de başladı.
MAÇ ÖNCESİ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
N'Golo Kante, Gençlerbirliği maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.
Taraftarların sevgi gösterinde bulunduğu orta saha oyuncusu tribünleri selamladı.