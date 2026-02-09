Umut Akdoğan'dan Mesut Özarslan'a 'Zübük' göndermesi

CHP’de Mesut Özarslan’ın istifasıyla başlayan kriz sürerken, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özarslan’ı sert ifadelerle hedef alarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adının bir daha anılmaması çağrısında bulundu.

CHP’de Mesut Özarslan’ın istifasıyla başlayan kriz derinleşiyor. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik tepkiler sürerken, bu kez CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’dan sert bir çıkış geldi. Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özarslan’ı hedef alarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Akdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda doğrudan Özarslan’a seslenerek şu sözlere yer verdi:

“Bana bak Mesut Özarslan. Ağzını topla. Bir daha ağzına Özgür Özel adını alma. Kabahatinle otur. Zübük.”

Paylaşımına bir görsel de ekleyen Akdoğan, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Mersinli zübüğün gerçek yüzünü görünce bize ‘bu neymiş ya, nereden aldık’ diyen AK Partililer, siz bir de bunu görün. Bize bir kaybı yok bu gidişin. Alın başınıza çalın…”