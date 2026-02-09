BIST 13.838
İstanbul'da AK Parti farkı açıyor! İşte son anket sonuçları

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, “İstanbul’da Bir Olmak” temasıyla Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda, partinin İstanbul genelindeki güncel oy oranlarına ilişkin kamuoyu araştırması sonuçlarını paylaştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, paylaşılan verilerin Cumhur İttifakı oyları olmadığını, yalnızca AK Parti’nin oy oranı olduğunu belirtti. 

Özdemir’in açıkladığı verilere göre, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024 yerel seçimlerinde yüzde 39,6 olan oy oranının, Nisan 2025’te yüzde 35,5’e gerilediği, güncel durumda ise yüzde 41,7’ye çıktığı ifade edildi.

AK PARTİ İSTANBUL’DA YÜZDE 51’İ GEÇTİ

İstanbul ilçe belediyeleri için oy oranı 2024 seçimlerinde yüzde 46,1 seviyesindeyken, Nisan 2025’te yüzde 44,6 olarak ölçüldü. Ocak 2026 itibarıyla ise bu oran yüzde 51,8’e yükseldi.

GENEL SEÇİMLERDE OCAK 2026 İTİBARIYLA ORAN YÜZDE 36,2

İstanbul milletvekilliği seçimi için paylaşılan periyodik araştırmalarda da artış dikkat çekti. Nisan 2025’te yüzde 32,6 olarak ölçülen oy oranı, Temmuz 2025’te yüzde 35,3’e, Eylül 2025’te yüzde 35,7’ye ve Ocak 2026’da yüzde 36,2’ye yükseldi.

"İSTANBUL’DA AK PARTİ’YE YÖNELİK DESTEK YENİDEN YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ"

Bu oy oranlarının yalnızca AK Parti’nin oy oranı olduğunu, Cumhur İttifakı’nın oy oranı olmadığını vurgulayan Özdemir, açıklanan verilerin İstanbul’da AK Parti’ye yönelik desteğin yeniden yükseliş trendine girdiğini gösterdiğini belirterek, sahadaki çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

