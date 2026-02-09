BIST 13.838
İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 9 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin batısındaki Nasr Caddesi’nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail bombardımanında 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Ebu Temmam Okulu çevresini hedef aldı. Açılan ateşte 54 yaşındaki bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimininde Deyr el-Belah’ın doğusunda da Filistinli çiftçi Halid Berke İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ise Refah'ta bir tünelden çıktıklarını iddia ettiği 4 kişinin İsrail askerlerine ateş açtığını, askerlerin karşılık vermesi üzerine söz konusu kişilerin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim 2025'te devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen izin vermemişti.

