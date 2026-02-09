BIST 13.838
Yarkadaş: CHP’de herkes küfrü içselleştirmiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik küfürlü mesajları tartışma yaratırken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın bu sözleri savunması gündemi büyüttü. Gazeteci Barış Yarkadaş ise sosyal medya paylaşımında, kullanılan üslubun parti içinde normalleştirildiğini öne sürerek eleştiride bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik küfürlü mesajları siyaset gündemindeki yerini korurken, tartışmaya CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın açıklamaları da eklendi. Başarır, söz konusu mesajlara ilişkin olarak “Gayet de iyi olmuş, Genel Başkanımız Özgür Özel böyle bir adam” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalara gazeteci Barış Yarkadaş’tan sert bir tepki geldi. Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel’in kullandığı üslubun parti içinde olağan karşılandığını ima ederek, yakın çalışma arkadaşlarıyla da aynı şekilde konuştuğunu öne sürdü.

Yarkadaş paylaşımında, “Belli ki Özgür Özel yakın çalışma arkadaşlarıyla da aynı üslupla konuşuyor. Belli ki kimse de bundan rahatsız olmuyor” ifadelerini kullanarak, küfürlü dilin normalleştirildiği eleştirisinde bulundu. Açıklamasının devamında ise “‘Özgür Özel böyle biri’ dediklerine göre demek ki herkes küfrü içselleştirmiş ve bunu bir de savunuyor. Enteresan işler…” sözleriyle tepkisini sürdürdü.

İşte Barış Yarkadaş'ın o paylaşımı

