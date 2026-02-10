BIST 13.838
DOLAR 43,59
EURO 51,97
ALTIN 7.117,89
HABER /  GÜNCEL

Hakan Fidan'ın, "nükleer silah" sorusuna tepkisi gündem oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendisine yöneltilen "Türkiye’nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?" sorusu sonrası sessiz kaldı. Fidan'ın sessizliği, sosyal medya kullanıcıları arasında "Mesaj alındı" şeklinde yorumlandı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "nükleer" sorusuna verdiği tepki sonrası, kullanıcılar bu sessizliği "Sükut ikrardandır" olarak kabul ettiklerine yönelik paylaşımlar yaptı.

Hakan Fidan’ın CNN Türk’te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı.

Program sırasında gazeteci Ahmet Hakan, savunma sanayiindeki gelişmelerin konuşulduğu bölümde Bakan Fidan’a, “Türkiye’nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?” sorusunu yöneltti.

STÜDYODA DERİN BİR SESSİZLİK YAŞANDI

Soru karşısında Fidan’ın herhangi bir sözlü yanıt vermemesi ve sessizliğini koruması stüdyoda kısa süreli bir duraksamaya yol açtı.

Ahmet Hakan’ın “İsterseniz ‘no comment’ diyebilirsiniz” şeklindeki hatırlatmasına rağmen Fidan’ın konuşmaması üzerine Ahmet Hakan, “Peki, geçiyorum” diyerek başka bir konuya geçti.

Fidan'ın bu tavrı, programı izleyen bir çok kişi tarafından sosyal medya vasıtasıyla paylaşılarak, "Mesaj alındı" şeklinde yorumlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da AK Parti farkı açıyor! İşte son anket sonuçları
İstanbul'da AK Parti farkı açıyor! İşte son anket sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Umut Akdoğan'dan Mesut Özarslan'a 'Zübük' göndermesi
Umut Akdoğan'dan Mesut Özarslan'a 'Zübük' göndermesi
İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 9 kişi hayatını kaybetti
İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 9 kişi hayatını kaybetti
Yarkadaş: CHP’de herkes küfrü içselleştirmiş
Yarkadaş: CHP’de herkes küfrü içselleştirmiş
"Kandilli Rasathanesi'nin istasyonu kapatıldı" iddialarına yalanlama
"Kandilli Rasathanesi'nin istasyonu kapatıldı" iddialarına yalanlama
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
Ticaret Bakanlığı marketlerde 1,7 milyon ürünü daha denetledi
Ticaret Bakanlığı marketlerde 1,7 milyon ürünü daha denetledi
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu: 7 tutuklama
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu: 7 tutuklama
Bakan Şimşek: Reform programı dayanıklılığı artırmamıza yardımcı oldu
Bakan Şimşek: Reform programı dayanıklılığı artırmamıza yardımcı oldu
THY ocakta 7,6 milyon yolcu taşıdı
THY ocakta 7,6 milyon yolcu taşıdı
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok