Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü Çarşamba günü yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'na davet etti.

İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e ilişkin skandal paylaşımında Güneş'in kılık kıyafetine yönelik, ağır ithamlarda bulunmuştu. 

Korkmaz gözaltına alınırken, Güneş'e bir destek de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK toplantısında Migalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI'NA DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneş'i çarşamba günü yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'na davet etti.

FARUK ACAR O ANLARI PAYLAŞTI

O anları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar paylaştı.

Görüntülerde Zeynep Güneş Akgün ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanıyor:

Çarşamba günü yüz bayanla grup toplantımıza geliyorsun; bembeyaz geliyorsun. Sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. 

Baksana ne diyor ya; "Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden" diyor. E kızım ya darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. 

Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Bak şu anda biz MYK toplantısındayız. Bütün arkadaşların selamları var, hepsi duacı.

NE OLMUŞTU

İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AK Parti'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan iyi yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımın aşağılayıcı üslubu, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Korkmaz, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.

