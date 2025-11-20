Bahis oynayan oyuncular içinde sadece bir tanesi ceza almadı! İşte sebebi

TFF, PFDK’ya sevk edilen 638 futbolcu hakkında kararlarını açıkladı. Tüm dosyalar sonuçlanırken, yalnızca Fatsa Belediyesporlu Bertu Alican Özyürek’e ceza verilmedi

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig’deki bahis cezalarını da açıkladı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, sevk edilen 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporcular hakkındaki cezalar da belli oldu.

ZAMAN AŞIMI SEBEBİYLE CEZA ALMADI

TFF, PFDK’ya sevk edilen 638 futbolcu hakkında kararlarını açıkladı. Tüm dosyalar sonuçlanırken, yalnızca Fatsa Belediyesporlu Bertu Alican Özyürek’e ceza verilmedi. Özyürek’in dosyasında “5 yıllık zaman aşımı” gerekçesiyle yaptırım uygulanmadığı belirtildi.