Mersin'de denize giren genç Tunahan boğuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 24 yaşındaki Tunahan Yıldız boğuldu.

Niğde'den ilçeye gelen Tunahan Yıldız (24) ve arkadaşı, Kızkalesi sahilinde denize girdi.

Yıldız'ın denizde bir süre çırpındıktan sonra hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Erdemli Tim Komutanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle karaya çıkarılan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

